Средства на капитализацию Бинбанка и «ФК Открытия» еще не выделены, временная администрация продолжает оценку активов, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов о том, почему ЦБ «спокойно наблюдает за форс-мажорным испарением триллиона рублей».



«Я бы спокойнее и аккуратнее оперировала цифрами — триллионы, пока еще никаких триллионов не выделено, еще работает временная администрация, банки очень большие, и потребуется время, чтобы провести оценку активов. По мере выявления факта вывода активов мы, как обычно, пишем заявления», — сказала она.

Набиуллина также ответила на реплику о недостаточно эффективных надзорных действиях регулятора.

«Для того чтобы надзорная деятельность была более эффективной, мы перестраиваем и свои внутренние процессы, но нам нужно усиление ответственности собственников и менеджеров. Банком управляют не надзорные органы. Мы вводили уголовную ответственность за фальсификацию финансовой отчетности. Но проанализировав правоприменительную практику, мы видим, что очень мало дел доходит до суда. Наказание за это не предотвратит будущие преступления в этой сфере. Кроме того, мы не раз ставили вопрос о том, что Банк России должен иметь право применять меры не только по формальным признакам. Доказывая только формальные нарушения, мы теряем время», — отметила Набиуллина.

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения. В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупный универсальный банк. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 2 175,07 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -188,87 млрд, кредитный портфель — 786,32 млрд, обязательства перед населением — 389,01 млрд.