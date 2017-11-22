Суд арестовал президента Роспромбанка Сергея Салогубова по обвинению в хищении у кредитной организации 756 млн рублей, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Как сообщал ЦБ РФ, бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров и цессий более чем на 1 млрд рублей.

«Лицензия у банка была отозвана в сентябре 2016 года. Президенту Сергею Салогубову предъявлено обвинение в мошенничестве. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко.

По данным следствия, Салогубов заключил с неким физлицом (сейчас этот человек в розыске) восемь договоров уступки требований по кредитам и пять договоров купли-продажи имущества более чем на 400 млн рублей. В качестве оплаты был передан земельный участок в Подмосковье, который, по документам, стоил более 1 млрд рублей, однако его продали за 756 млн.

Еще 354 млн рублей физическое лицо получило от банка наличными. При этом, отмечает следствие, реально участок стоил всего 90 млн рублей. Общий ущерб оценивается в 756 млн рублей (детали подсчетов не раскрываются).

Банк России с 13 сентября прошлого года отозвал лицензию у Роспромбанка. По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества. По величине активов, согласно данным ЦБ, Роспромбанк на 1 сентября 2016 года занимал 323-е место в банковской системе РФ. АСВ оценивало сумму выплат вкладчикам в 2,9 млрд рублей.