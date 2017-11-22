Саровбизнесбанк снизил ставки по финансированию малого и среднего бизнеса на 5 процентных пунктов.



По программе «На недвижимость» минимальная ставка снижена до 13% годовых. Финансирование можно получить в сумме до 15 млн рублей на срок до пяти лет.

По кредиту «На транспорт» стоимость заемных ресурсов начинается от 14% годовых. Денежные средства можно получить на срок до пяти лет в сумме до 5 млн рублей.

Окончательный размер ставки зависит от срока кредитования и первоначального взноса.

«Предыдущее снижение ставок по части кредитных программ Саровибизнесбанка было в мае текущего года. Сейчас банк выравнял ставки по программам, которые не затронуло майское снижение ставок, приведя их в соответствие с рынком», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.