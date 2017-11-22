Саровбизнесбанк снизил ставки по финансированию малого и среднего бизнеса на 5 процентных пунктов.
По программе «На недвижимость» минимальная ставка снижена до 13% годовых. Финансирование можно получить в сумме до 15 млн рублей на срок до пяти лет.
По кредиту «На транспорт» стоимость заемных ресурсов начинается от 14% годовых. Денежные средства можно получить на срок до пяти лет в сумме до 5 млн рублей.
Окончательный размер ставки зависит от срока кредитования и первоначального взноса.
«Предыдущее снижение ставок по части кредитных программ Саровибизнесбанка было в мае текущего года. Сейчас банк выравнял ставки по программам, которые не затронуло майское снижение ставок, приведя их в соответствие с рынком», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
ПАО «Саровбизнесбанк» — крупнейший банк Нижегородской области, стабильно входит в топ-150 крупнейших банков России. Основными направлениями деятельности являются кредитование и обслуживание счетов значимых предприятий области и местного бюджета, операции на денежном и долговом рынках. Основу фондирования банка составляют преимущественно вклады населения, дополняемые средствами корпоративных клиентов и собственным капиталом. Крупнейшими бенефициарами банка являются экс-председатель совета директоров ОАО «Атомэнергопром» Владимир Травин и президент банка Ирина Алушкина.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 42,01 млрд рублей (112-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,35 млрд, кредитный портфель — 15,98 млрд, обязательства перед населением — 23,86 млрд.