Единственный путь, при котором банки начнут выдавать кредиты на инвестиционные цели, — это снижение инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Нам нужен инвестиционный рост, и это должны быть эффективные инвестиции. Для того чтобы инвестиции осуществились за счет кредитования, нужны длинные деньги. Даже когда были большие темпы инвестиций, доля банковского кредитования была не очень большая. Для того чтобы банковское кредитование было направлено на инвестиции, нужны длинные деньги, связанные со снижением инфляции. Это единственный способ. Попытки дать дешевые деньги и ждать, что они пойдут на инвестиции при высокой инфляции, бесполезны», — сказала она.