Дефицит федерального бюджета РФ в 2017 году будет меньше 2% ВВП, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«По дефициту бюджета, несмотря на то что цены на нефть падали до отметок около 40 долларов за баррель, в этом году мы получим значение дефицита меньше 2%», — сказал Орешкин, выступая на российско-чешском экономическом форуме.

Действующий закон о бюджете на 2017 год (с учетом внесенных в него в середине ноября поправок) предусматривает дефицит в 2,2% ВВП. Поправками ожидаемые доходы были увеличены на 41,5 млрд до 14,72 трлн рублей, расходы — на 125,7 млрд до 16,728 трлн рублей. Прогнозируемый дефицит, соответственно, вырос на 84 млрд до 2,008 трлн рублей, или до 2,2% ВВП с 2,1%.

Орешкин также отметил, что ожидает роста ВВП РФ по итогам года на уровне около 2%. Официальный прогноз Минэкономразвития составляет 2,1%.

