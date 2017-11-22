Чиновники предлагают новый метод вывода мелких предпринимателей из тени — ввести для них максимально низкий налог и простейшую систему его уплаты, пишут «Ведомости».



Новые кассы и онлайн-мониторинг позволяют подумать и о новых, упрощенных системах налогообложения, с сокращением издержек, заявил во вторник в ходе обсуждения налоговой инициативы первый зампред правительства Игорь Шувалов.

Вариант такой системы уже разработан: создать специальное приложение — онлайн-офис, который будет работать как касса, через него человек будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой (ФНС), рассказал изданию участвовавший в обсуждении федеральный чиновник.

Рассчитать налог (например, стоимость патента или размер единого налога на вмененный доход) может сам налоговый орган, практически никакой отчетности подавать не нужно. Заплатить его можно автоматически, привязав банковскую карту или счет, с которого спишутся деньги, к приложению. Воспользоваться им смогут как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели (ИП) без наемных работников. Система должна быть удобной, а налоговая нагрузка — небольшой, говорит чиновник.

Привлечь людей к системе можно с помощью бонусов: например, участием в системе частных компаний, которые предложат для них маркетинговые услуги, налоговые вычеты для тех, кто пользуется услугами таких предпринимателей, перечисляет чиновник.

Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв четвертое место в рейтинге, куда включены 28 стран. Ее объем составляет 33,6 трлн рублей, или 39% от прошлогоднего ВВП страны, отмечается в поступившем в РБК исследовании международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), посвященном оценке и прогнозу развития глобальной теневой экономики.

О таком варианте в том числе думает и ФНС, хотя есть и другие идеи, говорит другой федеральный чиновник, пока они не поддержаны в правительстве, а также в социальном блоке. Сами же варианты могут быть разными, продолжает он: оборотный налог, который шел бы и на покрытие страховых взносов, помесячная или поквартальная выплата страховых взносов.

Кроме того, уточняет чиновник, это может быть настройка уже имеющихся режимов с более простой регистрацией, главное — чтобы было удобно.

Идея нравится простотой и изящностью, говорит чиновник Минфина. Онлайн-кассы оказались самым удачным способом выводить людей из тени, других мер и не нужно, расширение мобильной системы ФНС было бы логичным продолжением этой системы, отмечает другой чиновник министерства.

Такая мера давно напрашивалась, считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы: вопреки сложившемуся мнению, самозанятые не обязательно нарушители, не желающие платить налоги. Они, может, и готовы платить, но доступных инструментов для выхода из тени у них нет, продолжает она, это врачи, репетиторы, няни — все, кто не может или не хочет создавать ИП, кто не попадает в систему патента.