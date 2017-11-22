Центробанк ведет мониторинг кибератак в Telegram-каналах, заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на SOC-форуме «Практика противодействия компьютерным атакам и построения центров мониторинга информационной безопасности».

«Чтобы заранее понимать, что происходит в информационном пространстве в отношении финансовых организаций, Банк России ведет мониторинг. В данные мониторинга попадают сайты, социальные сети и Telegram-каналы. При целенаправленной атаке задействуются сразу несколько каналов: атаки часто начинаются с Telegram-каналов, затем транслируются в традиционный веб», — отметил он.

Сычев уточнил, что атаки можно разделить на две части, которые важно разграничивать. В первой части идет «наезд» на работоспособную структуру, во второй — объект делает все, чтобы скрыть наличие проблемы.