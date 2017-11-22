ЮниКредит Банк снизил ставки по депозиту для юридических лиц на 0,1—0,45 процентного пункта.

Теперь депозит для малого и среднего бизнеса можно открыть под 4,5—6,25% годовых. Срок — от трех дней.

Минимальная сумма — от 500 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока.