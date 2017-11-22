ЮниКредит Банк снизил ставки по депозиту для юридических лиц на 0,1—0,45 процентного пункта.
Теперь депозит для малого и среднего бизнеса можно открыть под 4,5—6,25% годовых. Срок — от трех дней.
Минимальная сумма — от 500 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока.
АО «ЮниКредит Банк» — крупнейший в России банк с участием иностранного капитала, «дочка» одноименной европейской банковской группы. В бизнесе делает упор на кредитование крупных, средних и малых предприятий, активно развивает розничное направление. Крупнейшим источником пассивов выступают средства юрлиц. На текущий момент UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк». Все акции находятся в публичном обращении.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1 151,23 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 195,79 млрд, кредитный портфель — 687,61 млрд, обязательства перед населением — 208,46 млрд.