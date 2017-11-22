Банк «Российский Капитал» снизил минимальную процентную ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса до уровня 11% годовых. Снижение ставок коснулось всех программ кредитования.

Финансирование по программам «Бизнес-оборот» и «Бизнес-развитие» теперь предоставляется под ставку от 11% годовых (ранее — от 12,5% годовых). Денежные средства по кредиту «Бизнес-преимущество» можно привлечь так же по ставкам от 11% годовых, произошло снижение ставок по этой программе на 1 процентный пункт. С 15% до 11% годовых снижены минимальные ставки по программе «Бизнес-цель». И на 1 п. п. (с 15% до 14% годовых) уменьшены ставки по программе «Бизнес-овердрафт».

Финансирование по всем программам может быть получено в сумме до 150 млн рублей на срок от одного до десяти лет в зависимости от целей кредитования.

«Российский Капитал» длительное время не снижал ставки по кредитным предложениям бизнесу, что дало ему повод заметно понизить ставки одновременно по всем программам», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.