У главы Сбербанка Германа Грефа нет никаких политических амбиций. Об этом он заявил в ходе XI съезда лидеров Общероссийской общественной организации «Опора России».

«У меня нет никаких политических амбиций. Они все остались в прошлом», — сказал он, отвечая на вопросы участников.

​Греф: «Я не занимаюсь футуризмом» Глава Сбербанка Герман Греф не занимается футуризмом и дизайном будущего, так как в первую очередь его интересуют каждодневные проблемы финучреждения. Об этом он рассказал на международной конференции «Больше чем обучение: непрерывное обучение для нового мира работы».

В октябре Герман Греф рассказал, что с каждым годом он все больше не понимает, чем занимается. «Я уже десять лет, как занимаюсь Сбербанком. Сказать честно, я все больше и больше не понимаю, чем я занимаюсь. И вот когда наступит момент, когда я пойму, наконец, это будет момент, когда мне нужно будет сразу же уйти», — пошутил он.