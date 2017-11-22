У главы Сбербанка Германа Грефа нет никаких политических амбиций. Об этом он заявил в ходе XI съезда лидеров Общероссийской общественной организации «Опора России».
«У меня нет никаких политических амбиций. Они все остались в прошлом», — сказал он, отвечая на вопросы участников.
Глава Сбербанка Герман Греф не занимается футуризмом и дизайном будущего, так как в первую очередь его интересуют каждодневные проблемы финучреждения. Об этом он рассказал на международной конференции «Больше чем обучение: непрерывное обучение для нового мира работы».
В октябре Герман Греф рассказал, что с каждым годом он все больше не понимает, чем занимается. «Я уже десять лет, как занимаюсь Сбербанком. Сказать честно, я все больше и больше не понимаю, чем я занимаюсь. И вот когда наступит момент, когда я пойму, наконец, это будет момент, когда мне нужно будет сразу же уйти», — пошутил он.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 23 313,57 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 546,20 млрд, кредитный портфель — 15 611,93 млрд, обязательства перед населением — 11 379,53 млрд.