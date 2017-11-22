На данный момент наблюдается гигантская проблема с кадрами, и при переходе компаний к цифровой экономике этот дефицит увеличится, заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе XI съезда лидеров Общероссийской общественной организации «Опора России».

«Сейчас гигантская проблема с кадрами. Как только вы развернетесь в «цифру», будет дефицит просто колоссальный. У нас и сейчас дефицит кадров», — сказал он в ходе выступления.

Для решения данной проблемы необходимо развивать цифровизацию в школах и институтах, добавил он.

«Я пока не вижу, за редким исключением, в ближайшей перспективе полностью исчезновения каких-то профессий. Все профессии будут дополняться через тире digital. Начиная от менеджеров и заканчивая самыми простыми специальностями», — уточнил Греф.

Глава Сбербанка также отметил, что человек, владеющий всеми инструментами Agile-DevOps, будет очень востребован в ближайшее время. «Экономика еще не развернулась полностью лицом к «цифре». Как только она развернется, специальность и программиста, и тестировщика, и сотрудника, умеющего работать, владеющего всеми инструментами Agile-DevOps, она будет очень дефицитна на рынке. Это одна из тех профессий, которую стоит осваивать», — заключил он.