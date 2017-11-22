Промтрансбанк предлагает разместить денежные средства в новый вклад «Новогодний 90 дней».

Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — три месяца. Процентная ставка составляет 8,55% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном закрытии вклада выплата процентов происходит по ставке 0,01% годовых», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Промтрансбанк
ООО «ПромТрансБанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, ориентированный преимущественно на обслуживание розничных и корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами. Основные источники фондирования — вклады населения, а также средства предприятий и организаций (счета и депозиты). Банк располагает достаточно развитой сетью подразделений как в Республике Башкортостан, так и за ее пределами.
По данным раскрываемой отчетности, в настоящее время основным владельцем Промтрансбанка выступает председатель совета директоров (президент) Ильдар Мухаметдинов, который напрямую и через ООО «Промфинтранс» контролирует 94,41% долей банка.


По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 7,13 млрд рублей (253-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,60 млрд, кредитный портфель — 3,99 млрд, обязательства перед населением — 3,67 млрд.