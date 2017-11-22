ЦБ установил официальные курсы валют на 23 ноября. Курс доллара понизился на 45,43 копейки, составив 59,0061 рубля (59,4604 рубля на 22 ноября). Курс евро уменьшился на 41,54 копейки, до 69,403 рубля (69,8184 рубля на 22 ноября).



Факторами поддержки национальной валюты остаются умеренно подрастающие цены на нефть (текущий уровень выше 63 долларов за баррель), а также приближающийся пик налоговых платежей, отмечают аналитики Нордеа Банка.

«Российская валюта до конца недели еще может получить импульс для укрепления в связи с налоговым периодом, но он не будет мощным, так что курс доллара к рублю не опустится ниже 58», — комментирует эксперт ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По мере исчерпания поддержки от налогового периода после 28 ноября возможно возобновление давления на рубль, предупреждают аналитики Нордеа Банка.

Кроме того, в среду будут опубликованы данные по коммерческим запасам нефти США — они могут показать резкий рост объемов в подземных хранилищах, вернув на рынок опасения по поводу дисбаланса спроса и предложения.

«Таким образом, нефть попытается пробить поддержку 61 доллар за баррель и спуститься к отметке 60», — допускает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Она добавляет, что укреплению доллара может поспособствовать публикация в среду протокола прошлого заседания ФРС по денежно-кредитной политике.

«И он вновь может вызвать всплеск оптимизма на рынке, напомнив инвесторам о том, что на декабрьском заседании повышение ставки все-таки будет. И представители комитета с оптимизмом смотрят в будущее. И это поддержит доллар», — поясняет эксперт.

На волне неопределенной динамики цен на сырую нефть и перспектив налоговой реформы США российский валютный рынок останется волатильным, заключает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.