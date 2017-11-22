Традиционная конференция XIII Russia Risk Conference — 2017 пройдет 6 декабря в Москве. Главная цель мероприятия — представить современные методы, технологии и инновации в области управления рисками, а также дать возможность менеджерам российских компаний ознакомиться с лучшими мировыми практиками.



Основная аудитория: директора по управлению рисками, финансовые директора, руководители департаментов и управлений по анализу и управлению рисками, риск-аналитики, топ-менеджмент компаний, работающих в сфере финансовых услуг, руководители и специалисты финтехкомпаний

Программа включает пять тематических сессий:

Стратегическая сессия — на ней будут рассмотрены ключевые изменения, которые происходят в финансовом секторе, связанные с развитием технологий. Будут обсуждены изменения в банковских бизнес-моделях, конкуренция и встраивание финтехсервисов в банковские бизнес-процессы.

Вторая сессия будет посвящена вопросам разработки и практического применения моделей кредитного риска с использованием больших данных и систем искусственного интеллекта.

На третьей сессии предполагается обсудить подходы и технологии оценки справедливой стоимости финансовых инструментов.

На четвертой сессии будут рассмотрены вопросы построения системы интегрированного риск-менеджмента и соответствия требованиям МСФО 9.

Последняя сессия посвящена обсуждению практических приложений блокчейн-технологий в банковском секторе и на финансовом рынке.



Всего в мероприятии примет участие свыше 30 спикеров, среди которых представители Банка России, Национального Расчетного Депозитария, НБКИ, эксперты из банковской отрасли — Сбербанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, Тинькофф Банка, банка «ФК Открытие», Нордеа Банка, банка «Зенит», эксперты по управлению рисками крупнейших инвестиционных и консалтинговых компаний (в том числе Ernst & Young), представители FinTech индустрии, IT-компаний и платежных систем.

Формат конференции позволит участникам:

обсудить перспективы изменения банковских стратегий и моделей ведения бизнеса;

услышать мнение экспертов о будущих ориентирах банковского регулирования;

обсудить актуальные вопросы внедрения МСФО 9 и ВПОДК;

быть в курсе новых блокчейн-технологий и возможностей их применения в банках и финансовых организациях;

узнать о передовых методах калибровки моделей оценки кредитного риска с применением методов машинного обучения и больших данных.

Для регистрации в качестве участника мероприятия можно воспользоваться специальной формой.