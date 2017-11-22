Традиционный банк с физической точки зрения легче всего ограбить, в отличие от цифрового банка, который понимает все современные уязвимости и активно инвестирует в кибербезопасность. Об этом заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе XI съезда лидеров Общероссийской общественной организации «Опора России».
«Есть иллюзия, что есть банки, которые не имеют никакого отношения к цифрам. Как бы банк ни выглядел, сколько бы офисов ни имел, все равно внутри у него все цифровизовано. Физически ограбить банк легче традиционный. Но с точки зрения цифровых сервисов мне кажется, что продвинутый банк, который отчетливо понимает все уязвимости и активно инвестирует в кибербезопасность, ограбить значительно тяжелее», — рассказал он журналистам.
«Сбербанк будет переходить на цифровой банк ровно с той скоростью, с которой будут способны двигаться наши коллеги. Будем надеяться, что мы постепенно станем полностью цифровым банком», — отметил Греф.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 23 313,57 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 546,20 млрд, кредитный портфель — 15 611,93 млрд, обязательства перед населением — 11 379,53 млрд.