Севергазбанк ввел вклад «Мандариновый».

Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — 121 день.

При оформлении вклада в офисе доходность составит 7,2%, а онлайн — 7,5% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Севергазбанк ПАО «Севергазбанк» — региональный финансовый институт, располагающий достаточно развитой сетью продаж в Вологодской, Архангельской и Ярославской областях. Основные направления деятельности — кредитование корпоративных и розничных клиентов, обслуживание компаний и организаций финансового и смежных секторов, привлечение средств граждан во вклады. Активен на денежном и валютном рынках. Основным бенефициаром банка (65% акций) является известный финансист и основатель ГК «АЛОР» Анатолий Гавриленко, 35% акций банка принадлежит НПФ «Газфонд».

По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 46,21 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,73 млрд, кредитный портфель — 13,63 млрд, обязательства перед населением — 16,23 млрд.