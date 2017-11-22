Севергазбанк ввел вклад «Мандариновый».

Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — 121 день.



При оформлении вклада в офисе доходность составит 7,2%, а онлайн — 7,5% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.