Севергазбанк ввел вклад «Мандариновый».
Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — 121 день.
При оформлении вклада в офисе доходность составит 7,2%, а онлайн — 7,5% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 46,21 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,73 млрд, кредитный портфель — 13,63 млрд, обязательства перед населением — 16,23 млрд.