Банк России в течение ближайших года-двух может плавно снизить ключевую ставку до уровня 6—7%. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступившая в среду на пленарном заседании Государственной думы.

«Мы продолжим снижать ключевую ставку, но достаточно плавно. При отсутствии неблагоприятных внешних факторов возможно постепенное снижение ключевой ставки с текущего уровня 8,25% до равновесного уровня 6—7% в течение одного-двух лет», — сказала она.

«Сейчас, когда инфляция замедлилась до уровня ниже 4%, нам довольно часто говорят, что мы можем снижать ставку быстрее. Но мы должны здесь взвешивать выгоды и риски», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, от более быстрого снижения ставок экономика испытает кратковременное облегчение, но оно «абсолютно несопоставимо с теми неприятностями, которые ее ждут, если инфляция отклонится от цели вверх» и Центробанку придется «разворачивать» политику. «Подорвутся основы формирования источников длинных денег, которые только начинают формироваться», — предупредила о возможных последствиях Набиуллина.



«Слишком быстрый выход на равновесный уровень ставок в условиях повышенных инфляционных ожиданий (а последние данные по инфляционным ожиданиям — 8,7% у населения, несмотря на то что инфляция — 2,6%)... И это, конечно, нас сдерживает. И мы считаем, что предсказуемая, последовательная политика, с понятным результатом, куда важнее для того, чтобы бизнес мог планировать, а значит, развиваться», — заключила председатель Центробанка, чьи слова приводятся на сайте регулятора.