Банк России в течение ближайших года-двух может плавно снизить ключевую ставку до уровня 6—7%. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступившая в среду на пленарном заседании Государственной думы.

«Мы продолжим снижать ключевую ставку, но достаточно плавно. При отсутствии неблагоприятных внешних факторов возможно постепенное снижение ключевой ставки с текущего уровня 8,25% до равновесного уровня 6—7% в течение одного-двух лет», — сказала она.

«Сейчас, когда инфляция замедлилась до уровня ниже 4%, нам довольно часто говорят, что мы можем снижать ставку быстрее. Но мы должны здесь взвешивать выгоды и риски», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, от более быстрого снижения ставок экономика испытает кратковременное облегчение, но оно «абсолютно несопоставимо с теми неприятностями, которые ее ждут, если инфляция отклонится от цели вверх» и Центробанку придется «разворачивать» политику. «Подорвутся основы формирования источников длинных денег, которые только начинают формироваться», — предупредила о возможных последствиях Набиуллина.

«Слишком быстрый выход на равновесный уровень ставок в условиях повышенных инфляционных ожиданий (а последние данные по инфляционным ожиданиям — 8,7% у населения, несмотря на то что инфляция — 2,6%)... И это, конечно, нас сдерживает. И мы считаем, что предсказуемая, последовательная политика, с понятным результатом, куда важнее для того, чтобы бизнес мог планировать, а значит, развиваться», — заключила председатель Центробанка, чьи слова приводятся на сайте регулятора.

Банк России понизил ключевую ставку
Банк России понизил ключевую ставку

Банк России на заседании совета директоров 27 октября понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 8,25%. Решение совпало с прогнозами участников финансового рынка, которые почти единогласно предположили, что регулятор, несмотря на рекордно низкую инфляцию, не будет делать резких движений.