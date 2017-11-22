Экономика и финансовая система РФ в настоящий момент способны самостоятельно справляться с вызовами, и ЦБ уже свернул почти все антикризисные меры. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступившая в среду на пленарном заседании Государственной думы.

«Мы уже практически завершили выход из всех антикризисных мер, экономика и финансовая системы способны самостоятельно справляться с вызовами. В ближайшее время, в ближайшие годы мы будем плавно выходить из так называемых специнструментов рефинансирования, которые поддерживали приоритетные и уязвимые сектора в период кризиса. Но будем делать это абсолютно плавно и размеренно», — сказала она.

ЦБ уменьшил ставки по ряду специнструментов рефинансирования Совет директоров Банка России 27 октября принял решение о снижении с 30 октября процентных ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования в связи с уменьшением ключевой ставки. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Аналогична ситуация и с валютным рефинансированием для банков, отметила глава регулятора. «Потребность кредитных организаций в операциях рефинансирования в иностранной валюте со стороны Центрального банка продолжала снижаться в 2017 году, и в начале ноября 2017 года банки полностью погасили задолженность по таким валютным операциям», — указала Набиуллина, подчеркнув, что при необходимости ЦБ готов будет возобновить эти операции.

Рассказывая депутатам об основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России, она сообщила о сохранении ориентира по увеличению резервов до 500 млрд долларов США. Но покупать валюту в резервы Центробанк планирует не ранее, чем будет уверен, что и инфляция, и инфляционные ожидания находятся на устойчиво низком уровне. «Объем наших золотовалютных резервов останется на стабильном уровне на всем прогнозном периоде», — добавила председатель Центробанка.

Также Банк России не планирует пересматривать цель по инфляции. «Уровень 4% соответствует структуре нашей экономике, он снижает риски дефляции в отдельных секторах и одновременно не дает инфляции расти слишком быстро, чтобы обесценивались сбережения и инвестиции», — пояснила Набиуллина.



Кроме того, ЦБ сохраняет приверженность режиму плавающего курса рубля. «Плавающий курс позволяет экономике не только легче преодолевать внешние шоки, но и быть гибче в условиях поиска новой модели экономического роста, балансировать интересы импортеров и экспортеров», — указала глава ЦБ.