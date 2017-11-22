Совкомбанк открыл новое отделение в Ангарске, сообщает пресс-служба кредитной организации. Мини-офис находится по адресу: Ангарск, мкр-н 12а, д. 1.
В новом офисе для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, кредиты под залог имущества, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва».
В офисе работают два банкомата и два cash-in.
Режим работы: с понедельника по воскресенье — с 10:00 до 19:00 (без выходных). Перерыв — с 13:00 до 14:00.
На данный момент в Ангарске работают семь мини-офисов и один операционный офис Совкомбанка.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 665,45 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 64,08 млрд, кредитный портфель — 161,45 млрд, обязательства перед населением — 273,11 млрд.