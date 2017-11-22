Совкомбанк открыл новое отделение в Ангарске, сообщает пресс-служба кредитной организации. Мини-офис находится по адресу: Ангарск, мкр-н 12а, д. 1.



В новом офисе для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических и юридических лиц, в том числе вклады, потребительские кредиты, кредиты под залог имущества, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва».

В офисе работают два банкомата и два cash-in.

Режим работы: с понедельника по воскресенье — с 10:00 до 19:00 (без выходных). Перерыв — с 13:00 до 14:00.

На данный момент в Ангарске работают семь мини-офисов и один операционный офис Совкомбанка.