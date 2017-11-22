У главы Сбербанка Германа Грефа есть биткоины: он купил их для того, чтобы разобраться, как работает данная технология. Банкир сравнил игру на криптовалютной бирже с казино. Об этом он рассказал в ходе XI съезда лидеров Общероссийской общественной организации «Опора России».



«Никто мне их не посоветовал, я прочитал про новую технологию, про биткоины. Это был первый и последний биткоин, с тех пор я больше не покупал. Я не спекулянт и не играю на бирже. Сегодня многие играют в биткоин, как в казино. Я понимаю людей, которые в это играют, но я не играю. Мне было интересно просто познакомиться, что это такое. А чтобы познакомиться, нужно залезть в самые недра технологии, пощупать, как это все работает», — рассказал он в ходе выступления.

«Я попробовал, баловался, какие-то никчемные вещи покупал за биткоины и теперь задним умом осознаю, что эти вещи стоили гигантских денег. Меня это интересовало с технологической точки зрения», — отметил он.

Греф также высказал мнение, что частные криптовалюты стали фактом нашей жизни и их нельзя игнорировать.

«Можно их запрещать, можно приветствовать, можно призывать в них не играть, но они — факт нашей жизни. Они существуют, с этим нужно считаться. Постепенно человечество все больше и больше осознает этот факт», — считает Греф.

Греф рассказал о первой покупке за биткоины Несколько лет назад Герман Греф купил футболку за биткоины. По сегодняшнему курсу криптовалюты, рассказал глава Сбербанка, это самая дорогая его футболка. Курс, по которому Греф купил футболку, был зафиксирован в начале 2011 года.