Фондовые площадки Азии завершили торги среды положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,48% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 523,15 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,62%, до 30 003,49, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,59%, до 3 430,46 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 0,19% и завершил сессию на отметке 3 430,02. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,39%, до 2 540,51 пункта.