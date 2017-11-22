Рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило долгосрочный рейтинг Бинбанка в списке CreditWatch Developing («рейтинги на пересмотре; ситуация находится в процессе развития»), куда он был помещен 22 сентября 2017 года. Долгосрочный рейтинг эмитента находится у Бинбанка на уровне «B». Одновременно банку подтвержден на уровне «B» краткосрочный кредитный рейтинг эмитента.

«Рейтинг Бинбанка был оставлен в списке CreditWatch, поскольку, как мы полагаем, многие важные детали плана финансового оздоровления остаются неясны, в том числе объем необходимой поддержки капитализации и дальнейшие перспективы развития банка, — поясняется в сообщении S&P. — Мы полагаем, что эти детали станут известны в ближайшие три месяца и могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на рейтинги Бинбанка».

Как напоминает агентство, 13 октября 2017 года Банк России утвердил план финансового оздоровления Бинбанка. Предполагается, что текущий собственный капитал и субординированный долг банка будут использованы для абсорбирования убытков в связи с созданием дополнительных резервов для покрытия проблемных активов. Вместе с тем еще не принят ряд важных решений относительно объема поддержки капитализации банка в будущем.

ЦБ утвердил план по докапитализации Бинбанка Центробанк утвердил план по докапитализации Бинбанка и предоставлению ему средств на поддержание ликвидности, сообщает пресс-служба регулятора.

S&P отмечает, что в результате создания дополнительных резервов в сентябре 2017 года показатель достаточности капитала банка опустился ниже минимально допустимого регулятором уровня. На 30 сентября уровень достаточности собственного капитала банка составлял 7,7%, а уровень достаточности базового капитала — 3,3% (минимально допустимые значения — 8% и 4,5% соответственно).

Аналитики ожидают дальнейшего сокращения объема собственного капитала и снижения регулятивных показателей банка, что будет отражено в отчетности в конце октября и в конце года. Основная часть потребностей Бинбанка в дополнительном капитале связана с необходимостью создания резервов по межбанковскому кредиту, предоставленному Рост Банку, который также находится в процессе финансового оздоровления. «Средства в Рост Банке составляют почти 70% совокупных активов Бинбанка. В сентябре 2017 года резервами было обеспечено только 4% задолженности Рост Банка, и мы ожидаем, что коэффициент покрытия достигнет не менее чем 20% к концу года», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

«Мы полагаем, что в связи с нарушением регулятивных требований к капиталу Бинбанк теперь подлежит особому режиму регулирования. Несмотря на это, наша оценка показателей капитализации и прибыльности банка остается прежней в связи с ожидаемым вливанием капитала со стороны государства (через Банк России), которое, как мы полагаем, будет завершено в I квартале 2018 года и позволит банку выполнять минимальные требования к достаточности капитала», — пишут аналитики.

Они ожидают, что, хотя точный объем совокупной поддержки капитала неясен и зависит от результатов оценки качества активов Бинбанка и Рост Банка, ЦБ, скорее всего, станет почти стопроцентным собственником Бинбанка. Аналитики считают теперь Бинбанк организацией, связанной с государством.

Вместе с тем роль банка для государства, по мнению экспертов, остается ограниченной, поскольку он не выполняет никаких общественно значимых функций и не осуществляет кредитование значимых госкомпаний. В этой связи агентство оценивает вероятность получения Бинбанком экстраординарной поддержки от государства как умеренную после получения краткосрочной поддержки, ожидаемой в ближайшие шесть месяцев, и поэтому добавляет одну ступень к оценке собственной кредитоспособности банка, находящейся на уровне «b-».



В сентябре 2017 года Банк России предоставил Бинбанку поддержку ликвидностью, напоминает S&P. К 1 октября объем средств, предоставленных Банком России, достиг почти 18% совокупных обязательств банка. По состоянию на ту же дату объем запасов ликвидности банка (денежных средств и их эквивалентов) оставался достаточно низким — около 8% совокупных обязательств, что свидетельствует о сохранении потребности в поддержке со стороны Банка России.