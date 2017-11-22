XIV Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые стандарты» состоится 24 ноября 2017 года в Москве. Организатор мероприятия — рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Аналитической базой конференции станет исследование «Лучший опыт и тенденции в годовой отчетности 2016 года», подготовленное RAEX по результатам рейтинга годовых отчетов России.

В программе конференции:

Секция 1: «Концепция развития публичной нефинансовой отчетности и ее влияние на качество ГО».

Секция 2: «Дизайн ГО: солидность vs мода».

Интерактивное голосование участников: «Тенденции развития годовой отчетности».

Церемония награждения победителей конкурса годовых отчетов за 2016 год.

Выставка годовых отчетов — участников рейтинга.

К участию в конференции приглашаются представители компаний — победителей конкурса, инвесторы, консультанты, международные организации — разработчики новых стандартов корпоративной отчетности, а также ведущие дизайнерские команды.

Условия участия и подробная информация — на официальном сайте конференции.