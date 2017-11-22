Сургутнефтегазбанк приступил к выпуску карт национальной платежной системы «Мир». Плата за ежегодное обслуживание карты «Мир» составляет 400 рублей, по тарифу «Лояльный» — 899 рублей.

Комиссия за снятие наличных до 300 тыс. рублей в сутки в устройствах банка отсутствует, свыше взимается 5% от суммы превышения. За снятие в банкоматах сторонних банков плата составит 1% +75 рублей, в кассах — 1,5% + 90 рублей от суммы.

Стоимость услуги СМС-информирования составляет 70 рублей в месяц. Срок действия карты — пять лет.

«Стоит добавить, что по данным картам «Мир» предусмотрена бесконтактная технология оплаты товаров и услуг», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.