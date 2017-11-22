Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду ноября составила 7,39%. Об этом в среду сообщила пресс-служба Банка России.

Показатель за первую декаду ноября равнялся 7,4%. Таким образом, ставка снизилась на 0,01 процентного пункта.

В первой декаде октября этого года ставка находилась на самом низком уровне за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) — 7,24%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

С 22 декабря 2014 года регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.). С 27 ноября 2017 года объектом специального внимания ЦБ вновь станут случаи превышения максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п.

ЦБ сильнее ограничил банки в привлечении вкладов по ставкам выше рыночных
ЦБ сильнее ограничил банки в привлечении вкладов по ставкам выше рыночных

Банк России ужесточил ограничение для банков по привлечению вкладов по ставкам выше рыночных: допустимая дельта по отношению к средней максимальной ставке топ-10 банков составит 2 процентных пункта вместо прежних 3,5 п. п. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,12% расчетной базы за квартал (с I квартала 2018 года будет 0,15%). При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).

Установленный Банком России на ноябрь базовый уровень доходности по рублевым депозитам до востребования равняется 6,464%, по вкладам на срок до 90 дней — 7,668%, от 91 до 180 дней — 8,078%, от 181 дня до года — 7,906%, свыше года — 7,886%.

ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь

Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь 2017 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора во вторник.