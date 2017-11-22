Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду ноября составила 7,39%. Об этом в среду сообщила пресс-служба Банка России.

Показатель за первую декаду ноября равнялся 7,4%. Таким образом, ставка снизилась на 0,01 процентного пункта.

В первой декаде октября этого года ставка находилась на самом низком уровне за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009-го) — 7,24%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

С 22 декабря 2014 года регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.). С 27 ноября 2017 года объектом специального внимания ЦБ вновь станут случаи превышения максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п.

ЦБ сильнее ограничил банки в привлечении вкладов по ставкам выше рыночных Банк России ужесточил ограничение для банков по привлечению вкладов по ставкам выше рыночных: допустимая дельта по отношению к средней максимальной ставке топ-10 банков составит 2 процентных пункта вместо прежних 3,5 п. п. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,12% расчетной базы за квартал (с I квартала 2018 года будет 0,15%). При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).



Установленный Банком России на ноябрь базовый уровень доходности по рублевым депозитам до востребования равняется 6,464%, по вкладам на срок до 90 дней — 7,668%, от 91 до 180 дней — 8,078%, от 181 дня до года — 7,906%, свыше года — 7,886%.