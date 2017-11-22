Совфед в среду одобрил закон о введении в России системы tax free. Эта норма позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории союза. Для получения компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Система tax free не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство РФ будет вправе определить перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы.

​Госдума в третьем чтении приняла закон о tax free Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в России системы tax free.



Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками — организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для этого им надо предоставить в налоговый орган электронной реестр документов (чеков), содержащих отметку таможенных органов, подтверждающую вывоз товаров за границу, и сведения о компенсированной физлицам сумме налога.

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Временный порядок вводится до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что система tax free действует во многих странах мира. По словам замминистра финансов РФ Ильи Трунина, система tax free в пилотном режиме должна заработать с 2018 года, когда в России будет проводиться чемпионат мира по футболу.