Группа «Ренессанс Страхование» и НПФ «Благосостояние» при участии фонда Baring Vostok завершили оформление крупнейшей за последние десять лет сделки на российском страховом рынке с участием иностранного инвестора. Получены все необходимые надзорные и регуляторные согласования. Финансовым консультантом сделки выступил Sberbank CIB.

В объединенную страховую группу вошли: ООО «Группа «Ренессанс Страхование», ООО «СК «Ренессанс Жизнь», АО «Интач Страхование», АО «СК «Благосостояние», АО «СК «Благосостояние ОС», АО «НПФ «Благосостояние Эмэнси», АО «УК «Спутник — управление капиталом» и ООО «Медицинская компания «Медкорп».

Сделка оценивается в 27 млрд рублей, компания планирует утроить свою стоимость в течение трех — пяти лет за счет органического роста и новых приобретений. В ближайший год компания планирует выделить в отдельный бизнес медицинское страхование, который, вероятно, будет объединен под брендом «Ренессанс Здоровье».

Инвестиции Baring Vostok составили 3 млрд рублей, а общая сумма вложений — около 18 млрд, сообщил ранее основатель группы «Спутник» Борис Йордан в интервью газете «Ведомости».

Операционное управление в объединенной компании продолжат осуществлять: Юлия Гадлиба (генеральный директор группы «Ренессанс Страхование») — весь бизнес по общему страхованию группы; Олег Киселев (генеральный директор «Ренессанс Жизнь») — страхование жизни; Александр Лосев (генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом») — управляющая компания. В совет директоров объединенной компании войдут представители всех трех акционеров, они совместно будут вырабатывать стратегию и принимать ключевые решения. Стратегическим управлением страхового бизнеса будет заниматься лично Борис Йордан.

Работа по реализации стратегического плана интеграции бизнеса уже началась, и к концу этого года большая часть бизнес-процессов будет функционировать уже в рамках единой компании, сообщается в пресс-релизе группы «Ренессанс Страхование».

«Я рад, что мы нашли достойных партнеров, с которыми мы будем вместе создавать крупного высокотехнологичного игрока на страховом рынке. Мы вместе нацелены на быструю интеграцию, чтобы уже в самое ближайшее время группа заняла лидерские позиции в целевых сегментах: прямом страховании, накопительном страховании жизни, банкостраховании, автостраховании и страховании здоровья», — отмечает президент группы «Ренессанс Страхование» и владелец группы «Спутник» Борис Йордан.

«НПФ «Благосостояние» как инвестор, действующий в интересах участников и вкладчиков фонда, нацелен на получение экономического эффекта от объединенной страховой группы и как акционер будет принимать участие в ее развитии», — отметил исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов.

Группа Ренессанс Страхование ООО «Группа Ренессанс страхование» – крупная универсальная розничная компания, которая является лидером на рынке прямого страхования (продажа через интернет и колл-центры). Ключевым владельцем компании выступает международная инвестиционная группа «Спутник» Бориса Йордана. В 2016 году компания заняла 12-е место по объему страховой премии и седьмое место по сборам в сегментах ДМС и каско. Основными видами страхования в 2016 году для компании являлись: каско (36,66% от общего объема сборов), добровольное медицинское страхование (25%) и ОСАГО (22,9%). Компания представлена на рынке 19 филиалами в крупных городах России. Головной офис находится в Москве.