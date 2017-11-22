Глава «Яндекса» в РФ Александр Шульгин принял решение уйти из компании. Место операционного директора крупнейшего в мире поисковика с 1 декабря займет Грег Абовский, он будет совмещать новую должность с текущими обязанностями финансового директора.



Руководить группой компаний «Яндекс» по-прежнему будет Аркадий Волож.

«Я очень благодарен Саше Шульгину за то, что в свое время он принял операционное управление «Яндексом». Это очень непростая задача, с которой он блестяще справился. Он трансформировал компанию, создав условия для появления и роста новых бизнес-направлений. Так, отдельными бизнесами «Яндекса» стали «Яндекс.Маркет», Авто.ру и «Яндекс.Такси», на подходе еще несколько экспериментов, — говорит Аркадий Волож. — Грег Абовский прекрасно чувствует «Яндекс» и понимает, как должен развиваться наш бизнес. Он работал вместе с Сашей около пяти лет, и я уверен, что это самый очевидный и понятный внутри и снаружи преемник».

«В «Яндексе» работают настоящие профессионалы, у которых я многому научился за семь лет работы вместе. Я глубоко благодарен команде за доверие и поддержку, — говорит Александр Шульгин. — Работа в «Яндексе» — это невероятное приключение. Мне очень нравится, что здесь не боятся экспериментировать и стремятся открывать что-то новое. Сейчас «Яндекс» находится в превосходной форме, и я верю, что у компании впереди годы отличного роста. Мне же пришло время двигаться дальше. Грег — блестящий профессионал и ценный коллега, который может многое дать «Яндексу».

Грег Абовский пришел в «Яндекс» в 2013 году на должность вице-президента по связям с инвесторами и корпоративному развитию. В 2014 году он стал финансовым директором компании и в последние несколько лет много занимался операционной деятельностью, а также помогал разным командам в «Яндексе» развивать их сервисы. До «Яндекса» он более 14 лет работал на руководящих должностях в области финансов, медиа и технологий. Абовский имеет степень МВА Гарвардской школы бизнеса, окончил бакалавриат по экономике и русской литературе в Университете Брауна.