Базовая доходность снизилась для рублевых вкладов и в основном выросла для валютных

Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2017 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в среду.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 ноября текущего года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях снизилась на 0,086—0,363 процентного пункта. Минимальное снижение продемонстрировали ставки по вкладам до востребования, максимальное — по депозитам на срок до 90 дней.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 6,464 7,668 8,078 7,906 7,886 Декабрь 6,378

7,305

7,929

7,804

7,794



По долларовым вкладам ставки изменились разнонаправленно: доходность депозитов до востребования и вкладов на сроки от трех месяцев до полугода уменьшилась на 0,033 и 0,148 п. п. соответственно, а для остальных сроков ставки выросли на 0,107—0,171 п. п. (в таблице такие пары выделены жирным шрифтом).

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 0,413 0,895 1,369 1,804 2,296 Декабрь 0,38

1,019

1,221

1,911

2,467



Базовая доходность вкладов до востребования в евро снизилась на 0,034 п. п., краткосрочных (на сроки от трех месяцев до года) — выросла на 0,036—0,077 п. п., долгосрочных (на срок свыше года) — не изменилась.

Базовая доходность вкладов в евро, %



До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 0,096 0,09 0,059 0,146 0,245 Декабрь 0,062

0,167

0,105

0,182

0,245



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,12% расчетной базы за квартал (с I квартала 2018 года будет 0,15%). При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).