Центробанк не рассматривает вопрос о досрочном расторжении трудового договора с гендиректором «Росгосстраха» Николаусом Фраем. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
«С Фраем заключен договор. Я пока такого (досрочное расторжение трудового договора) не усматриваю», — сказал он ТАСС.
Николаус Фрай был назначен на должность генерального директора страховой компании 4 сентября.
В числе потенциальных кандидатур на пост главы «Росгосстраха» источники на страховом рынке ранее называли главу департамента страхового рынка ЦБ Игоря Жука, который ранее работал в РГС, а также нынешнего президента Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), ранее входившего в топ-менеджмент «СОГАЗа», Николая Галушина. Также говорилось о кандидатуре главы ВТБ 24 Михаила Задорова, который, как недавно стало известно, с 2018 года возглавит «ФК Открытие».
ПАО СК «Росгосстрах» – универсальная компания, головная компания в структуре крупнейшей российской страховой группы «Росгосстрах». В 2016 году компания заняла второе место на страховом рынке РФ по размеру собранной премии и стала лидером по сборам в сегменте ОСАГО. В структуре страхового портфеля по итогам 2016 года наиболее существенные доли приходятся на ОСАГО (44,78%), каско (18,67%), страхование имущества граждан (13,68%). Компания имеет более 3500 офисов во всех регионах страны. Головной офис расположен в Москве. До конца 2016 года компания контролировалась братьями Хачатуровыми. В настоящий момент ПАО СК «Росгосстрах», вместе с ООО НПФ «РГС» и ПАО «Росгосстрах Банк», перешли под управление Банка «ФК Открытие», основным инвестором которого в августе стал Банк России.