Курс евро на Московской бирже опустился ниже 69 рублей, свидетельствуют данные торгов.



В последний раз курс евро опускался ниже данного уровня 13 ноября текущего года.

Так, по состоянию на 16:19 мск в ходе торгов за евро предлагали 68,98 рубля — снижение на 0,46 рубля. Курс доллара к этому времени составил 58,7175 рубля (минус 0,46 рубля).

«Рост стоимости барреля нефти, начало налогового периода, выплаты положенных взносов и сборов, а также манипуляции ЦБ с торгами валютой создали информационный фон, который характеризуется понижением ожиданий на рост евро. Произошел разворот цены, который не прекратится до окончания налогового периода. Конечно, этот разворот укрепится, если другие факторы также будут расти в значениях, но корректные данные для анализа пока отсутствуют», — отметил руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя.