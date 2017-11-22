Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим лишенным лицензии Анкор Банком, выставило на торги права требования к своим заемщикам на сумму более 4 млрд рублей.

На торги выставляются 97 лотов. В случае невозможности реализовать имущество банка будут объявлены повторные торги.

«Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 14:00 по московскому времени 22 января 2018 года на электронной площадке ООО «Сатурн». В случае если по итогам торгов лоты не реализованы, то 20 марта, в 14:00, будут проведены повторные торги нереализованными лотами со снижением начальной цены лотов на 10%», — говорится в сообщении АСВ.