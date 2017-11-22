Хоум Кредит Банк сократил количество документов, которые нужны для оформления кредитов. Речь идет о POS-кредитах, ряде кредитов наличными и кредитных карт: для их оформления клиенту понадобится теперь только паспорт, сообщили в кредитной организации в среду.

Оформить кредит по паспорту могут и действующие, и новые клиенты банка.

Второй документ — пенсионное удостоверение или справку об установлении пенсии — нужно будет предъявлять только неработающим пенсионерам, уточняется в сообщении.



Подробнее узнать об условиях кредитования в банке можно по ссылке.