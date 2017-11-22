Российских студентов и участников финансового рынка обучат работать с международным стандартом деловой отчетности XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности. — Прим. Банки.ру). Первая в России кафедра по изучению стандарта отчетности XBRL создана в Финансовом университете при правительстве РФ при активном содействии Центробанка, сообщается на сайте финансового регулятора.

«Переход на формат XBRL и для Банка России, и для рынка — это серьезный вызов, поскольку у нас в стране не так много специалистов, которые умеют работать с этим форматом. Поэтому для успешного перехода на XBRL очень важна образовательная компонента, — отметила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, которая приняла участие в церемонии открытия кафедры 22 ноября. — Банк России уже проводил обучение и своими силами, и с привлечением аудиторских компаний и СРО, но рынок очень большой, ему нужно много специалистов, поэтому к процессу образования необходимо привлекать вузы. И мы очень благодарны за то, что учебные заведения идут нам навстречу».

Основная цель создания базовой кафедры «Технологии XBRL» — подготовка специалистов для финансовой отрасли, которые будут владеть как теоретическими знаниями о международном стандарте отчетности XBRL, так и практическими навыками формирования отчетности в этом формате, поясняют в ЦБ. Образовательные программы для новой кафедры разработаны преподавателями университета совместно со специалистами Банка России и ведущими экспертами отрасли.

Программное обеспечение от ЦБ поможет НФО сдавать отчетность в формате XBRL Банк России разработал и опубликовал программное обеспечение «Конвертер», которое преобразует отчетные данные некредитных финансовых организаций в формат XBRL.



Переход на международный формат деловой отчетности XBRL является одним из стратегических проектов Банка России. Регулятор будет использовать его для сбора и обработки надзорно-статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций.

«Использование XBRL позволит повысить достоверность и качество отчетных данных, исключить их избыточность и дублирование, даст возможность регулятору более оперативно и точно выделять нужные срезы информации и проще ее структурировать», — отмечается в сообщении Ценробанка.



С начала 2018 года запланировано введение обязательного использования формата XBRL для представления отчетности в Банк России для страховщиков, НПФ, акционерных и паевых инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента.