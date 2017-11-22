Российские микрофинансовые организации за год увеличили долю одобрения по займам почти на 40% — с 46,3% в III квартале прошлого года до 64,7% в III квартале 2017-го. При этом по банковским кредитам этот показатель снизился, исключение составили ипотека и автокредиты. Таковы данные исследования БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» и сервиса онлайн-кредитования «Е заем».

«Рост уровня одобрения займов в микрофинансовых организациях, скорее всего, объясняется накоплением ими опыта в сфере управления рисками. За прошедший год уровень просроченной задолженности по рынку МФО несколько стабилизировался. Он, безусловно, не достиг того низкого показателя, который был в 2012 году при становлении рынка МФО. Однако в целом ситуация, при которой растет уровень одобрения и выдач займов при стабильном качестве формируемого портфеля, заслуживает уважения», — сказал генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По его словам, банки стремятся «привязать» к себе клиента, выдав ему один из двух якорных продуктов: автокредит или ипотеку, что и подтверждается ростом уровня одобрения по этим видам кредитования. Впоследствии таким клиентам, зарекомендовавшим себя в качестве платежеспособных, банки довольно охотно выдают необеспеченные кредиты: кредитные карты и кредиты наличными. По ним стоит ожидать роста уровня одобрения в будущем.

«За прошедший год микрофинансовые организации значительно увеличили долю одобрения, и для этого есть несколько причин. За годы работы участники рынка успели набрать большую базу клиентов и теперь активно работают с ней, выдавая повторные займы, доля одобрения по которым, конечно, выше. Вместе с тем влияние на общую картину оказали «дочерние» банковские МФО, за последний год сильно увеличившие объем выдачи. У них высока доля одобрения, так как займы выдаются клиентам, обратившимся в «материнский» банк, — как правило, такие клиенты надежнее. То же касается клиентов, получающих в банках отказ из-за снижения ими доли одобрения», — отметил финансовый директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Мамука Ризаев.

Также влияние оказали законодательные изменения: в 2017 году на рынке стало сложнее работать из-за ужесточения регулирования, отметил он. В частности, были ограничены предельная сумма процентов по договору, количество продлений займа и договоров с одной компанией. И чтобы сохранить доходность бизнеса, компании пересматривают скоринговые модели, стараясь выдавать займы большему числу клиентов.