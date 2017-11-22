Промсвязьбанк запустил в мобильном банке «Мой бизнес» новую функцию «Турбоденьги», которая позволяет представителям малого бизнеса с помощью мобильного телефона практически моментально получить на счет кредит в размере до 2 млн рублей на срок до 12 месяцев. «Данное предложение является уникальным на российском рынке», — подчеркивается в сообщении кредитной организации.
В обновленном приложении клиенты могут зарезервировать счет со страницы авторизации и создать сертификат электронной подписи для работы в мобильном и интернет-банке «Мой бизнес». Помимо этого, появился новый раздел «Аналитика», позволяющий пользователям просматривать графики по остаткам и оборотам, а также видеть топ-контрагентов, с которыми клиент производит взаиморасчеты. «Также ряд изменений в части повышения удобства использования коснулся раздела «Шаблоны», — сообщают в банке.
«Новый функционал позволил сделать кредитование сегмента МСБ еще более доступным. Получение финансирования юридическим лицом за одну минуту и с мобильного телефона — своего рода прорыв, который нам удалось реализовать в нашем мобильном банке», — комментирует директор по электронному бизнесу малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.
Мобильный банк «Мой бизнес» разработан специально для клиентов из сегмента МСБ. С его помощью предприниматели могут создавать рублевые платежные поручения по свободным реквизитам и шаблонам, работать с выпиской по счету и с документами банка. Пользователи могут связаться с банком по телефону, в чате или с помощью обратного звонка, который можно заказать на удобное время. Также у клиента есть возможность через мобильный банк связаться со своим персональным менеджером. Приложение доступно для смартфонов на платформах iOS и Android.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1 327,19 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 153,95 млрд, кредитный портфель — 717,77 млрд, обязательства перед населением — 374,01 млрд.