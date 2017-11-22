Промсвязьбанк запустил в мобильном банке «Мой бизнес» новую функцию «Турбоденьги», которая позволяет представителям малого бизнеса с помощью мобильного телефона практически моментально получить на счет кредит в размере до 2 млн рублей на срок до 12 месяцев. «Данное предложение является уникальным на российском рынке», — подчеркивается в сообщении кредитной организации.

В обновленном приложении клиенты могут зарезервировать счет со страницы авторизации и создать сертификат электронной подписи для работы в мобильном и интернет-банке «Мой бизнес». Помимо этого, появился новый раздел «Аналитика», позволяющий пользователям просматривать графики по остаткам и оборотам, а также видеть топ-контрагентов, с которыми клиент производит взаиморасчеты. «Также ряд изменений в части повышения удобства использования коснулся раздела «Шаблоны», — сообщают в банке.

«Новый функционал позволил сделать кредитование сегмента МСБ еще более доступным. Получение финансирования юридическим лицом за одну минуту и с мобильного телефона — своего рода прорыв, который нам удалось реализовать в нашем мобильном банке», — комментирует директор по электронному бизнесу малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.



Мобильный банк «Мой бизнес» разработан специально для клиентов из сегмента МСБ. С его помощью предприниматели могут создавать рублевые платежные поручения по свободным реквизитам и шаблонам, работать с выпиской по счету и с документами банка. Пользователи могут связаться с банком по телефону, в чате или с помощью обратного звонка, который можно заказать на удобное время. Также у клиента есть возможность через мобильный банк связаться со своим персональным менеджером. Приложение доступно для смартфонов на платформах iOS и Android.