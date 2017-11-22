Великобритания направит дополнительно 3 млрд фунтов стерлингов на процедуру Brexit в течение следующих двух лет. Об этом заявил министр финансов Филип Хэммонд, выступая в парламенте, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



По его словам, эти средства выделяются для того, чтобы «подготовиться ко всем возможным результатам» переговоров по Brexit.

Лондон уже потратил 700 млн фунтов на подготовку к Brexit. По словам Хэммонда, он также готов выделить дополнительные суммы из бюджета, если они потребуются, чтобы обеспечить готовность Великобритании к отделению от ЕС.

«Мы полны решимости убедить страну, что готовы к каждому возможному результату», — заявил Хэммонд.