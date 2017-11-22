Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий банки информировать заемщиков о рисках оформления кредитов в иностранной валюте.

Документ был инициирован правительством РФ после того, как в связи с резким изменением курса рубля к доллару в конце 2014 года остро встала проблема выплат по кредитам со стороны валютных заемщиков, в особенности по ипотечным кредитам.

Сейчас законодательство обязывает кредитора размещать в местах приема заявок на кредиты, в том числе в Интернете, информацию об условиях предоставления, использования и возврата потребительского или ипотечного кредита. Принятым законом предлагается дополнить, что помимо информации о потребительских кредитах банк должен сообщать сведения о повышенных рисках заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной от валюты займов, а также о дате, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом (займом), или порядке ее определения. Предупреждение крупными буквами должно быть прописано на первой странице договора кредитования.

В случае несоблюдения банком этого требования он может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной законом о потребкредитовании.

Ко второму чтению документа были одобрены поправки, согласно которым банки также будут обязаны раскрывать информацию о плавающих ставках, о том, каким образом они будут влиять на размер платежей заемщика, причем эта норма коснется не только валютных, но и рублевых кредитов. Кроме того, кредиторы должны будут предоставлять на первой странице договора информацию о стоимости кредита не только в процентах, но и в денежном выражении: речь идет как об информации о ежемесячном платеже, так и о полной стоимости кредита (ПСК).

ПСК должна будет указываться цифрами и прописными буквами (сейчас, согласно закону, она может быть указана только прописными буквами). ПСК в денежном выражении размещается под ПСК, определяемой в процентах годовых. Под ПСК в денежном выражении понимается сумма всех платежей заемщика (кроме основной суммы долга). В расчет ПСК включается также сумма страховой премии, выплачиваемой заемщиком: страховке подлежит предмет залога, без нее банк может отказать в оформлении кредита.

Также должен быть определен примерный размер среднемесячного платежа заемщика (рассчитываемый в порядке, установленном ЦБ, и носящий информационный характер), он должен быть указан на первой странице договора.

«Документ направлен на защиту заемщиков», — сказал на заседании нижней палаты парламента глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выразивший надежду, что у валютных заемщиков «проблем больше не будет».