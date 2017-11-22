Построить устойчивую экономику в России невозможно, если не решить накопившихся проблем с теневым бизнесом, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Согласно докладу (программа «МСП — выход из тени») бизнес-омбудсмена, Россия занимает четвертое место в рейтинге крупнейших теневых экономик мира (исследование Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров). 15 млн человек полностью исключены из официального сектора экономики (данные Минтруда). 44,8% россиян от общего числа занятых за последний год хотя бы раз работали неофициально или получали зарплату в конвертах.

Во многом сказывается противоречивая госполитика в сфере МСП, считает Борис Титов. «Государство само убивает позитивный эффект от принимаемых мер по улучшению инвестиционного и делового климата в стране», — заявил он. Среди мер, которые усилили отток МСП в теневой сектор, бизнес-омбудсмен назвал повышение ставок социальных страховых платежей для ИП, массовое расторжение договоров аренды на размещение НТО, введение налога на недвижимость для предпринимателей по «упрощенке», увеличение штрафных санкций и объема отчетности, рост числа неналоговых платежей и сборов и т. д.

По подсчетам бизнес-омбудсмена, если вывести большую часть малого бизнеса в легальное поле, это увеличит ВВП страны на 2,5%, увеличит число создаваемых им рабочих мест с 26% до 45% (к 2025 году) и увеличит вклад МСП в ВВП страны с 20% до 30% (к 2025 году).

По его словам, программа перехода к новой системе регулирования МСП должна быть «максимально простой, удобной и выгодной для МСП, обеспечить малый бизнес доступными кредитами и инфраструктурой, а несоблюдение требований законов сделать опасным и невыгодным».