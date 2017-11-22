Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности столичного банка «Агросоюз» на уровне «ruB». По рейтингу сохранен «негативный» прогноз.

Как поясняется в сообщении RAEX, позитивно на рейтинг банка повлияли высокие значения нормативов его краткосрочной ликвидности и сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном временном горизонте. Поддержку рейтингу по-прежнему оказывают приемлемый уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков. Также агентство отмечает приемлемый уровень обеспечения кредитного портфеля банка и региональной диверсификации привлеченных и размещенных средств.

«Негативный» прогноз по рейтингу обусловлен недостаточной эффективностью бизнес-модели банка, которая характеризуется зависимостью кредитной организации от средств физических лиц как основного источника фондирования (на 1 октября 2017 года средства физлиц составили 63,2% валовых пассивов банка) в сочетании с высокой стоимостью данных средств (13% за III квартал с переводом в годовое выражение), указывают аналитики. Как следствие, для банка характерны операционная убыточность и неполное покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами.



Кроме того, негативное влияние на рейтинговую оценку оказали низкая устойчивость капитала банка к обесценению ссудной задолженности (капитал не выдерживает полного обесценения более чем 4,4% ссудной задолженности). Агентство также негативно оценивает отсутствие у банка существенных рыночных источников дополнительной ликвидности и недостаточную диверсификацию ссудной задолженности юрлиц по отраслям. Рейтинговую оценку сдерживают и слабые конкурентные позиции банка (кредитная организация не занимает значимых позиций в банковском секторе ни по одному из ключевых направлений деятельности), отмечают эксперты.