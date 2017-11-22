Торги на российском фондовом рынке в среду завершились в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс ММВБ вырос на 0,2% и составил 2 160,16 пункта. Индекс РТС увеличился на 1% — до 1 159,11 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,58%, «Газпрома» — на 0,07%, «АЛРОСы» — на 2,3%, Московской биржи — на 1,48%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 1,22%.

«В целом российскому фондовому рынку в среду, 22 ноября, хватило стимулов для того, чтобы подняться еще немного выше. Основным катализатором выступила цена нефти. Однако мы также видим, что отечественный рынок акций после рывка на открытии сессии забуксовал», — констатирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.