За период с 14 по 20 ноября 2017 года зафиксирован нулевой рост потребительских цен в России, свидетельствует опубликованная в среду оценка Росстата.

Напомним, что за предыдущий аналогичный отчетный период был зафиксирован рост потребительских цен на 0,1% после предшествовавших двух недель нулевой инфляции.

Таким образом, рост цен с начала ноября составил также 0,1%. С начала года потребительские цены повысились на 2%.

Годом ранее ноябрьская инфляция (в целом за месяц) равнялась 0,4%, а аналогичный показатель с начала года — 5%.

Росстат готовит информацию об инфляции на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 275 городах России. За прошедшую неделю цены на рыбу мороженую, масло сливочное, маргарин, молоко, творог, яйца куриные и рис выросли на 0,2—0,3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 0,8%, на крупу гречневую — на 0,7%, на свинину, кур и масло подсолнечное — на 0,2—0,3%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,1%, в том числе на огурцы — 0,6%, на капусту белокочанную, морковь и яблоки — 0,2—0,3%. Картофель, лук и помидоры подорожали на 0,5—0,6%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,5%.

Как сообщалось, в октябре инфляция составила 2,7% в годовом выражении и 0,2% по отношению к предыдущему месяцу.

Министерство экономического развития снизило прогноз по инфляции в России на 2017 год с 2,7—3,2% до 2,5—2,8%. По оценке МЭР, по итогам ноября инфляция может составить 0,3—0,4% месяц к месяцу, а за годовой период останется вблизи октябрьских значений — 2,6—2,7% год к году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая сегодня перед депутатами Госдумы, дала прогноз по инфляции на уровне 2,5—2,7% в годовом выражении на конец 2017-го. Она в очередной раз подтвердила, что регулятор будет постоянно ориентироваться на таргет по инфляции в 4%. При этом Набиуллина признала обеспокоенность ЦБ высокими инфляционными ожиданиями населения, не соответствующими текущей картине по инфляции.

