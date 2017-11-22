Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг Газпромбанка на уровне «AA(RU)» и изменило прогноз на «позитивный».



Кредитный рейтинг банка обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по достаточности капитала, удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Газпромбанка для российского финансового рынка. Пересмотр прогноза отражает улучшение качества активов: сохранение этой тенденции может привести к повышению кредитного рейтинга.



Сильный бизнес-профиль обусловлен устойчивой франшизой Газпромбанка (преимущественно в сфере кредитования крупного бизнеса). «Одним из ключевых конкурентных преимуществ банка мы считаем тесное операционное и стратегическое взаимодействие с ПАО «Газпром». Банк входит в число лидеров отрасли по капиталу и размеру активов. Поддержку оценке бизнес-профиля банка также оказывают высокое качество корпоративного управления и адекватная стратегия развития», — говорится в сообщении агентства.

Газпромбанк поддерживает запас прочности по достаточности капитала Tier-1 и Н1.2, благодаря в том числе проведенной в 2017 году докапитализации. Агентство отмечает низкую собственную способность банка генерировать новый капитал. Существующий буфер абсорбции потенциальных убытков позволяет Газпромбанку выдерживать значительное увеличение стоимости риска без нарушения норматива Н1.2.

Агентство отмечает улучшение качества активов банка: доля кредитов, классифицированных в соответствии с МСФО как обесцененные, снизилась с 24,1% до 17,7% от их общего объема за 12 месяцев, предшествовавших 30 июня (доля NPL90+ составляла 3,1% на конец июня 2017 года). Фактором, ограничивающим оценку риск-профиля, остается повышенный уровень специализированного кредитования и прямых инвестиций (превышающий объем основного капитала).

Позиция по ликвидности оценивается как достаточно комфортная: банк уверенно выдерживает отток клиентских средств как в базовом, так и в стрессовом сценариях АКРА. По оценке АКРА, ожидаемые крупные погашения обязательств в ближайшие 12—18 месяцев не приведут к ухудшению ситуации банка с ликвидностью. Текущий профиль фондирования характеризуется концентрацией на средствах крупных кредиторов (вкладчиков), наиболее значимый из которых — группа компаний «Газпром» (более 15% совокупных обязательств на конец первой половины 2017 года). АКРА отмечает, что отношения банка с данным кредитором стабильны и предсказуемы. Агентство видит рост зависимости кредитной организации от средств юридических лиц, доля которых в 2017 году достигла 60% всех обязательств.

«По нашему мнению, дефолт Газпромбанка может привести к возникновению системного кризиса в отдельных сегментах российского банковского рынка и некоторых индустриальных секторах, что негативно повлияет на финансовую стабильность экономики. Мы отмечаем критическую важность бесперебойной работы банка для ПАО «Газпром», а также ряда других компаний — лидеров национальной экономики», — отмечается в документе.