Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:05 мск просел на 49 копеек и составил 58,69 рубля. Курс евро понизился на 29 копеек, остановившись на отметке 69,15 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,165 рубля, минимальный — 58,63. Всего за торговый день совершено 26 696 сделок на 3 млрд 208 млн 757 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,5525 рубля, минимальный — 68,9075. Всего за торговый день совершено 4 565 сделок на 271 млн 682 тыс. евро.