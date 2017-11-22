Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев не исключает, что Минфин откажется от идеи наделить правительство и ЦБ правом вводить жесткие валютные ограничения в кризисные периоды.



«Мы думаем, что, возможно, мы и откажемся от этих предложений», — сказал замминистра, комментируя возможность исключить из предложений Минфина «О мерах по модернизации валютного контроля» инициативы наделить Центробанк и правительство полномочиями вводить жесткий валютный контроль в кризис.

«Пока это находится в дискуссии», — отметил он.

