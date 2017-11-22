Полицией задержан бывший председатель правления коммерческого банка, подозреваемый в кредитном мошенничестве на общую сумму более 194 млн рублей. Об этом сообщается в среду на сайте МВД России.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со следственным департаментом МВД России в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержан бывший председатель правления и совладелец коммерческого банка, подозреваемый в хищении ликвидных банковских активов», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски в жилых и офисных помещениях. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

По версии следствия, в 2014—2015 годах руководители и сотрудники трех коммерческих банков организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям на общую сумму около 1 млрд рублей. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой.

В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще троих подозреваемых в апреле текущего года также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств указанной противоправной деятельности. Принимаются необходимые меры по возмещению причиненного ущерба.

