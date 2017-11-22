Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило Русьуниверсалбанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента с уровня «B» до «B+». Одновременно агентство подтвердило долгосрочные РДЭ еще двум банкам: СДМ-Банку — на уровне «ВВ-», Экспобанку — на уровне «В+». Прогноз по рейтингам всех банков — «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch.

Как поясняется, повышение рейтингов Русьуниверсалбанка отражает длительную историю его сильных финансовых показателей и ограниченный аппетит банка к риску.

В числе прочего в релизе говорится, что более жесткое регулирование привело к переходу некоторых крупных клиентов Русьуниверсалбанка, на которых приходилось около половины всех клиентских счетов, в другие банки в сентябре 2017 года. «Хотя такая ситуация является управляемой для банка с учетом полного покрытия клиентских счетов ликвидными активами, это может негативно повлиять на бизнес и показатели Русьуниверсалбанка», — рассуждают в Fitch. Агентство напоминает, что банк фокусируется в основном на компаниях оборонной отрасли, с которыми его менеджмент и акционеры имеют длительную историю взаимоотношений. «И кредитный, и депозитный портфели имеют очень высокую концентрацию. Банк имел лишь десять корпоративных кредитов (розничное кредитование является незначительным), и на десять основных вкладчиков приходилось 87% всех клиентских счетов на конец первой половины 2017 года», — добавляют в агентстве.

Подтверждение рейтингов СДМ-Банка и Экспобанка учитывает их относительно стабильные финансовые показатели на протяжении кредитных циклов, в частности стабильное качество активов, в целом хорошие финансовые показатели и приемлемые запасы капитала.



Рейтинги всех трех банков по-прежнему отражают их относительно небольшие клиентские базы (в частности, у Русьуниверсалбанка), что определяет, помимо прочего, значительные уровни концентрации балансов и некоторую неопределенность относительно будущих стратегий роста при по-прежнему сложной конъюнктуре. Более высокий рейтинг у СДМ-Банка по сравнению с сопоставимыми организациями отражает более стабильную клиентскую базу и более устойчивую бизнес-модель банка, а также более стабильные финансовые показатели, поясняет Fitch.

Экспобанк ООО «Экспобанк» — бывшая «дочка» британского Barclays Bank, выкупленная в октябре 2011 года известным банкиром Игорем Кимом и его партнерами. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации банковских активов. Поддерживает высокую активность на долговом и денежном рынках, при этом существенный объем операций приходится на внешние рынки и зарубежных контрагентов. Крупнейшим источником пассивов выступают вклады физлиц. В настоящее время собственниками Экспобанка выступают Игорь Ким (69,37%), председатель совета директоров и один из бенефициаров ОАО «Группа ГМС» Герман Цой (17,63%), единственный владелец ОАО «ДСК «Автобан» и депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Андреев (8,76%), Кирилл Нифонтов (2,75%).



По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 63,43 млрд рублей (82-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,60 млрд, кредитный портфель — 20,65 млрд, обязательства перед населением — 31,93 млрд.