Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что через какое-то время в программу реновации смогут войти другие дома в столице.



«Первую программу с первым перечнем — более 5 тысяч домов, где проживает миллион москвичей, — все-таки запустим в тех рамках, которые приняты, а в дальнейшем... это ведь закон, он меняется, если будет необходимость у москвичей, а я уверен, она будет, то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон, и те, кто не попал в эту программу, войдут», — сказал Собянин, выступая в РЭУ им. Плеханова в среду.

Он подчеркнул, что в любом случае «надо пройти первую стадию» и запустить программу, чтобы люди увидели, какими будут новые дома.

В ходе реновации в Москве планируется снести 5 177 домов (преимущественно пятиэтажных «хрущевок»), а около 1 млн жителей переселить за счет города в новые квартиры.