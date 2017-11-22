В Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств с банковских карт. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Установлено, что участники организованной группы осуществляли рассылку СМС-сообщений, содержащих ложную информацию о блокировании денежных средств на счетах потерпевших. Далее граждане перезванивали по указанному в сообщении номеру и попадали в кол-центр, операторы которого представлялись работниками службы безопасности банка, получали необходимые реквизиты карт и ключи доступа, после чего беспрепятственно похищали денежные средства со счетов потерпевших.



Всего от действий злоумышленников пострадали 37 граждан, а сумма общего материального ущерба составила почти 2,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В декабре 2016 года четверо участников группы были задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в дальнейшем в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование завершено, обвиняемые и их защитники завершили ознакомление с материалами уголовного дела.