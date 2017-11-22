Компания UsabilityLab представила результаты очередного ежегодного исследования интернет-банков для физических лиц. Юзабилити-рейтинг составляется компанией с 2014 года, следует из ее релиза. Участниками рейтинга-2017 стали 15 банков.
Юзабилити-рейтинг интернет-банков за 2017 год выглядит следующим образом:
1. Бинбанк
2. Сбербанк
3. ВТБ
4. Тинькофф Банк
5. «Санкт‑Петербург»
6. ЮниКредит Банк
7. Райффайзенбанк
8. «Русский Стандарт»
9. Промсвязьбанк
10. Альфа-Банк
11. Хоум Кредит Банк
12. Росбанк
13. «Открытие»
14. Совкомбанк (Чатбанк)
15. Газпромбанк
«Мы проводим аудиты и исследования с отраслевыми экспертами, измеряем индекс потребительской лояльности. Итоги последнего опроса показали, что уровень удовлетворенности пользователей системы «Бинбанк online 2.0» значительно вырос: увеличилось число клиентов, которые полностью довольны интернет-банком, например 68% пользователей оценили юзабилити интернет-банка на десять баллов из десяти возможных. Быстро реагировать на изменения рынка и отзывы клиентов нам позволяют гибкие методологии разработки (agile-методы)», — прокомментировал итоги исследования начальник управления развития интернет-банкинга Бинбанка, ставшего лидером юзабилити-рейтинга, Денис Лавриненко.
Как уточняют в UsabilityLab, интернет-банки для физических лиц оценивались по трем критериям: функциональности, удобству интерфейса (юзабилити) и доступности для людей с ограниченными возможностями. Основной параметр, который определял место в рейтинге, — показатель юзабилити. Юзабилити оценивали, используя метод юзабилити-тестирования.
На рейтинг также влияла степень проработки функциональности с учетом ее востребованности у пользователей. Оценка доступности не влияла на место в рейтинге.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1 160,43 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,85 млрд, кредитный портфель — 125,76 млрд, обязательства перед населением — 478,62 млрд.