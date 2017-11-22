Компания UsabilityLab представила результаты очередного ежегодного исследования интернет-банков для физических лиц. Юзабилити-рейтинг составляется компанией с 2014 года, следует из ее релиза. Участниками рейтинга-2017 стали 15 банков.

Юзабилити-рейтинг интернет-банков за 2017 год выглядит следующим образом:

1. Бинбанк

2. Сбербанк

3. ВТБ

4. Тинькофф Банк

5. «Санкт‑Петербург»

6. ЮниКредит Банк

7. Райффайзенбанк

8. «Русский Стандарт»

9. Промсвязьбанк

10. Альфа-Банк

11. Хоум Кредит Банк

12. Росбанк

13. «Открытие»

14. Совкомбанк (Чатбанк)

15. Газпромбанк

«Мы проводим аудиты и исследования с отраслевыми экспертами, измеряем индекс потребительской лояльности. Итоги последнего опроса показали, что уровень удовлетворенности пользователей системы «Бинбанк online 2.0» значительно вырос: увеличилось число клиентов, которые полностью довольны интернет-банком, например 68% пользователей оценили юзабилити интернет-банка на десять баллов из десяти возможных. Быстро реагировать на изменения рынка и отзывы клиентов нам позволяют гибкие методологии разработки (agile-методы)», — прокомментировал итоги исследования начальник управления развития интернет-банкинга Бинбанка, ставшего лидером юзабилити-рейтинга, Денис Лавриненко.

Как уточняют в UsabilityLab, интернет-банки для физических лиц оценивались по трем критериям: функциональности, удобству интерфейса (юзабилити) и доступности для людей с ограниченными возможностями. Основной параметр, который определял место в рейтинге, — показатель юзабилити. Юзабилити оценивали, используя метод юзабилити-тестирования.



На рейтинг также влияла степень проработки функциональности с учетом ее востребованности у пользователей. Оценка доступности не влияла на место в рейтинге.